Toda la Franja se queda sin conexión a internet ni telefónica

Las conexiones a internet y telefónicas han quedado interrumpidas este jueves en toda la Franja, después de que ayer dejaran de funcionar en el norte del enclave, donde el ejército israelí ha intensificado su ofensiva contra Ciudad de Gaza en las últimas horas. El corte de los suministros y la presencia de tanques israelíes en dos barrios de la capital despierta el miedo entre la población de un recrudecimiento de las hostilidades, según recoge la agencia Reuters.