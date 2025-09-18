edición general
11 meneos
12 clics
Toda la Franja se queda sin conexión a internet ni telefónica

Toda la Franja se queda sin conexión a internet ni telefónica

Las conexiones a internet y telefónicas han quedado interrumpidas este jueves en toda la Franja, después de que ayer dejaran de funcionar en el norte del enclave, donde el ejército israelí ha intensificado su ofensiva contra Ciudad de Gaza en las últimas horas. El corte de los suministros y la presencia de tanques israelíes en dos barrios de la capital despierta el miedo entre la población de un recrudecimiento de las hostilidades, según recoge la agencia Reuters.

| etiquetas: gaza , israel , internet , teléfono
9 2 0 K 114 actualidad
5 comentarios
9 2 0 K 114 actualidad
Torrezzno #2 Torrezzno *
Shit había leído Francia y no Franja. Edito
0 K 20
capitan__nemo #1 capitan__nemo
No se quedan: Israel corta toda la conexion a internet y telefonia en la Franja.

Sabotaje, crackeo, ataque.

Estos medios de comunicacion cómo engañan.
0 K 17
johel #3 johel *
#1 Bombardeo de la escasa infraestructura civil que quedaba, no te compliques.

pd. otro crimen de guerra mas que los medios insisten en despistar.
1 K 28
#4 alfinal
Apagan la luz para que no se vea la paliza que les van a meter. Un clásico.
0 K 10
#5 angar300
¿Recrudecimiento?¿Que no hay bastante con lo que hay? Espero que el régimen asesino de Israel y sus cómplices necesarios (EEUU y Europa) paguen por todo esto antes de que no queden palestinos para verlo...
0 K 7

menéame