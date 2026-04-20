Titular alternativo: los jóvenes son un 324% más "ricos" desde que gobierna Sánchez

Titula El Mundo sobre que los jóvenes son un 72% más pobres desde la crisis financiera, pero si nos centramos en los datos, también podrían haber titulado:

Jóvenes más "ricos" en España: su riqueza se dispara un 324% desde que gobierna Sánchez

Porque cuando uno se pone a hacer comparativas, el resultado puede cambiar considerablemente según en qué intervalo temporal se realiza la comparación y qué dato se compara.

Con datos del mismo artículo, también se podría titular que la renta mediana de los jóvenes ha aumentado un 42% desde que gobierna Sánchez:

O que el porcentaje de hogares jóvenes ahogados por las deudas está en mínimos históricos:

Resumiendo: nada es verdad, nada es mentira, todo depende desde donde y en qué ponga el foco.