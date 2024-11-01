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El tiroteo de Barcelona, nuevo capítulo de la guerra de la mafia de Montenegro: objetivo, líder de los Škaljar

El tiroteo de Barcelona, nuevo capítulo de la guerra de la mafia de Montenegro: objetivo, líder de los Škaljar

La historia se repite. Otro tiroteo a plena luz del día en Barcelona y, de nuevo, relacionado con la guerra que libran desde hace años dos clanes criminales de Montenegro, con el escenario de batalla en la capital de Catalunya y su área metropolitana. Faltaban pocos minutos para las cuatro de la tarde de este martes, 14 de abril, cuando tres hombres han atacado por la espalda a Krsto Vujić, un miembro del clan de los Škaljari que hacía tiempo que estaba fugado y escondido y que era objetivo del clan rival, los Kavač.

| etiquetas: barcelona , tiroteo , mafia , guerra , montenegro
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obmultimedia #1 obmultimedia
Estos comen jamón, no interesa, Circulen!
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menéame