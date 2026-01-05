edición general
TikTok e Instagram permiten a 37 grandes anunciantes seguir publicitando timos aunque ya les han pillado rompiendo sus reglas antes

Los anunciantes se hacen pasar por marcas muy conocidas como Pandora, Carhartt, LEGO, Jack & Jones o Lacoste para atraer la atención de los usuarios ofreciendo precios muy bajos y los redirigen a páginas web que no se corresponden con las oficiales de las marcas, y que presentan varios indicadores de no ser fiables. Tras la compra, si el producto llega a manos del consumidor, se trata de falsificaciones o artículos que nada tienen que ver con lo que compraron.

2 comentarios
Herumel #2 Herumel *
Si empezamos a estar en guerra (hibrida o no), en ningún caso se deberían de permitir vuelos con panfletos del enemigo por territorio europeo, vease, habría que cerrar las RRSS en las que europa no controle el algoritmo. Punto, mientras tanto potencias extranjeras están generando odio interno y además se lo estamos permitiendo. Cierre completo de a Twitter, Instagam, Tik-Tok, Meta, Whatsapp, etc...
taSanás #1 taSanás *
Tiktok es un nido de estafadores y vendehumos que da miedo...
bueno, y alguna enseñando escote...
