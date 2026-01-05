TikTok e Instagram permiten a 37 grandes anunciantes seguir publicitando timos aunque ya les han pillado rompiendo sus reglas antes

Los anunciantes se hacen pasar por marcas muy conocidas como Pandora, Carhartt, LEGO, Jack & Jones o Lacoste para atraer la atención de los usuarios ofreciendo precios muy bajos y los redirigen a páginas web que no se corresponden con las oficiales de las marcas, y que presentan varios indicadores de no ser fiables. Tras la compra, si el producto llega a manos del consumidor, se trata de falsificaciones o artículos que nada tienen que ver con lo que compraron.