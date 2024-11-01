Tierras raras y ¿bases para la inteligencia artificial? Por qué Silicon Valley está tan interesado en Groenlandia como Trump

Donald Trump asegura que EEUU necesita el territorio de Groenlandia por una cuestión de seguridad nacional. La isla helada posee una ubicación estratégica, justo en la ruta más corta para los misiles balísticos intercontinentales entre su país y Rusia. Tiene una importante base militar clave para la interceptación de radar, ya que debido a la curvatura de la Tierra, los satélites tienen problemas para analizar esas latitudes. Además, el deshielo del Ártico ha convertido Groenlandia en una zona de tránsito clave para nuevas rutas marítimas.