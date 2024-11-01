edición general
Si tienes síntomas de ser un fachapobre, acude al médico  

Ser un fachapobre no es un chiste. Es una tragedia social.

Gry
A donde van en su lugar es a cursillos de "hazte rico pronto" impartidos por influencers.
wildseven23
De esos en Menéame tenemos un par (o más)... Un par (o más) que se hacen una cuenta nueva cada mes.
bronco1890
Lo mejor es insultarles,así seguro que vuelven a votar a la izquierda.
Katos
#3 llamar automaticamente como facha a toda la derecha no solo es un insulto si no un desconocimiento social e historico notable.

Sobre lo de votar a la izquierda tienes que comparar los votos que recibió podemos hace 10 años y ahora.
Guanarteme
#3 Se pasan los derechosos la vida insultando a todo dios que consideran inferior o simplemente distinto (que si zurdo, progre, piojoso, la catarata de calificativos xenófobos y racistas, que si charos, que si karens, que si feminazis, que si ecologetas...) pero tienen el cinismo de pedir que no se les insulte a ellos y encima con una dignidad impostada que resulta hasta ridícula.
