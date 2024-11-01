edición general
¿Tienes un móvil roto y no sabes qué hacer con él? Conviértelo en un Mini PC por 100 dólares como este Galaxy S20 FE con una caja de Raspberry Pi

Con el paso de los años, los smartphones han ido evolucionando y haciéndose mucho más potentes. Estos han mejorado a un mayor ritmo que los ordenadores y de hecho, hay móviles con más potencia que algunos portátiles, consolas, handhelds y hasta PC. En los móviles podemos jugar a juegos relativamente modernos, pues hay ports de algunos de estos para iOS y Android. Por tanto, si da la casualidad que tienes un móvil y tiene rota la pantalla, pero sigue funcionando, entonces el proyecto de ETA PRIME te interesará...

#1 Sevende
Hay que decir que el modo DEX de Samsung te salva más de una si tienes una estación dock en casa. Para ofimática, correo, navegación web va muy fino.

Justo tengo un S20FE bastante muerto de asco, creo que lo probaré.
sorrillo #2 sorrillo *
Si en el móvil o la tablet te ha dejado de funcionar la pantalla táctil, es decir, ves el contenido pero no reacciona a las pulsaciones, puedes conectar un ratón por usb y controlarlo así.
