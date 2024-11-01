La tienda de Warhammer que mueve 9 MILLONES | Dentro de Goblin Trader

En este vídeo entramos desde dentro en Goblin Trader, una de las mayores tiendas de Warhammer, miniaturas y juegos de mesa de España, una empresa que factura cerca de 9 millones de euros al año. Durante más de 40 minutos recorremos su almacén central, su tienda abierta al público y hablamos sin filtros de todo lo que implica gestionar un negocio de este tamaño dentro del mundo del hobby.
| etiquetas: wargammer , wargame , miniaturas , juegos de mesa
P.D Y mola, por que este chico no es de ese gremio, viene del coleccionismo de videojuegos, asi que es todo muy adsequible para los profanos, que los canales de Wargameros son un submundo aparte (Aunque soy fiel del perrito en tasita, cuando hace resumenes del lore )
Cierto es que yo no juego, jugaba en segunda edición con mi hermano pero ahora solo me gusta pintarlas y exponerlas en la vitrina, entiendo que eso puede influir en mi gasto a la hora de alguien que juegue y se vea obligado a comprar 2 cajas para nueva táctica cada x meses, pero vamos lo de los juegos de cartas tipo Magic/Pokemon no tiene rival
Larga vida a las Skaven!