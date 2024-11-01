edición general
La tienda de Warhammer que mueve 9 MILLONES | Dentro de Goblin Trader

En este vídeo entramos desde dentro en Goblin Trader, una de las mayores tiendas de Warhammer, miniaturas y juegos de mesa de España, una empresa que factura cerca de 9 millones de euros al año. Durante más de 40 minutos recorremos su almacén central, su tienda abierta al público y hablamos sin filtros de todo lo que implica gestionar un negocio de este tamaño dentro del mundo del hobby.

#2 wendigo
Siempre he dicho que las drogas son mas baratas que los wargames ,,, te suelen matar antes, asi que ... terminas por gastar menos

Saludos
kwisatz_haderach #1 kwisatz_haderach *
Comparto, por que el video me ha parecido interesante. La gente se rie mucho de las miniaturas y de los wargameros, yo mismo no juego, por que me enseñaron a decir "No a las drogas" xD, pero buff, me ha gustado mucho el video por conocer la industria que esta cada vez mas fuerte y presente...

P.D Y mola, por que este chico no es de ese gremio, viene del coleccionismo de videojuegos, asi que es todo muy adsequible para los profanos, que los canales de Wargameros son un submundo aparte (Aunque soy fiel del perrito en tasita, cuando hace resumenes del lore xD)
stygyan #3 stygyan
#1 recuerdo cuando aún vivía en Sevilla y me veía la feria del Belén de navidad. Le mandaba fotos a mi gente estadounidense diciendo cosas como "esto es el Warhammer de las abuelas".
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso *
Warhammer dio con el clavo, vender plástico al precio de oro y pintura más cara que la tinta de impresora
BlackDog #5 BlackDog *
#4 Yo juego a Magic The Gathering desde el 95... si te parece caro 60 pavos por una caja de 10 miniaturas, en Magic una sola carta de cartón ya te puede valer eso, ya te digo que para mi Warhammer es calderilla. 800€ me gaste en la colección de Salvat de Imperium y todavía no tengo pintado ni la mitad... y la caja de Leviatan solo tengo pintada y montada la parte tiranida...

Cierto es que yo no juego, jugaba en segunda edición con mi hermano pero ahora solo me gusta pintarlas y exponerlas en la vitrina, entiendo que eso puede influir en mi gasto a la hora de alguien que juegue y se vea obligado a comprar 2 cajas para nueva táctica cada x meses, pero vamos lo de los juegos de cartas tipo Magic/Pokemon no tiene rival
#6 El_Almondigas
Hay Warhammer hay meneo.

Larga vida a las Skaven!
