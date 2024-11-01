El tiempo de la semana que viene en España: por debajo de los 30 ºC y con una vaguada que dejará tormentas extremas  

Arranca la segunda semana de septiembre con importantes cambios a nivel meteorológico. Entre el lunes y martes se descolgará una profunda vaguada en la Península, dejando el área mediterránea en su foco de mayor actividad. Entre el lunes y miércoles se producirán las tormentas más intensas, especialmente el lunes y martes en la mitad este peninsular y Baleares.
Esto de tener que compartir oxigeno con negacionistas del cambio climatico es sangrante...
PD: Te sugiero subir a Galicia el martes
Una cosa es lo que crean a varios días de distancia que no tiene ninguna credibilidad y otra lo que pase a 24 horas vista o las horas siguientes, ahí si que se dicen las cosas precisas, y es donde se activan los avisos que si que hay que hacer caso.
Pueden haber lluvias torrenciales, mucho viento, gran oleaje, etc.
Pero hay que tener en cuenta un detalle: la AEMT activa un aviso del color que sea 72 horas antes y puede ser que se equivoquen, porque insisto que la previsión fiable sólo las 24 horas siguientes.
¿Y lo dices tú que eres doctor en física atmosférica?
Nivel amarillo: el peligro es bajo, pero los bienes y la población vulnerables o en zonas expuestas al FMA podrían sufrir algunos impactos.
Recomendación: ESTÉ ATENTO. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Se pueden producir daños moderados a personas y bienes, especialmente aquellos… » ver todo el comentario
En principio lo que indican los modelos no es nada extraordinario.
Veremos la evolución. Las previsiones hay que mirar a 24horas como mucho más allá no sirven de mucho.