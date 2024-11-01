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Tiempaleza, un juego sobre la historia del distrito madrileño de Hortaleza

Tiempaleza, un juego sobre la historia del distrito madrileño de Hortaleza

Tiempaleza es un juego de la firma local Juegos Si-Lo, y esta nueva propuesta lúdica busca difundir la memoria colectiva del distrito de Hortaleza a través de preguntas, anécdotas y acontecimientos que forman parte de su identidad: una forma diferente de acercarse a la historia local, accesible para todos los públicos y diseñada para compartir en grupo. Juegos Si-Lo nace como una andadura comercial de algunos miembros de Generación Hortaleza, el club de juegos de mesa y rol creado durante la pandemia y que organiza quedadas regulares gratuitas

| etiquetas: juegos de mesa , madrid , historia , hortaleza
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