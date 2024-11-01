Tiempaleza, un juego sobre la historia del distrito madrileño de Hortaleza

Tiempaleza es un juego de la firma local Juegos Si-Lo, y esta nueva propuesta lúdica busca difundir la memoria colectiva del distrito de Hortaleza a través de preguntas, anécdotas y acontecimientos que forman parte de su identidad: una forma diferente de acercarse a la historia local, accesible para todos los públicos y diseñada para compartir en grupo. Juegos Si-Lo nace como una andadura comercial de algunos miembros de Generación Hortaleza, el club de juegos de mesa y rol creado durante la pandemia y que organiza quedadas regulares gratuitas