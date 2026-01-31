Tiananmen, Deng Xiaoping y la transformación de China en el gran supermercado del mundo

“Una economía planificada no equivale a socialismo, el capitalismo también tiene planes; de la misma manera que una economía de mercado no equivale a capitalismo; el socialismo también tiene mercados”. Sin ser una gran aportación doctrinaria al socialismo, al menos en función de la tradición occidental, la máxima con la que Deng Xiaoping definió la nueva economía socialista de mercado, que replica los modelos corporativos y financieros del capitalismo, sí supuso la transformación de China en la gran potencia económica y foco de poder...