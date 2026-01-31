edición general
Tiananmen, Deng Xiaoping y la transformación de China en el gran supermercado del mundo

“Una economía planificada no equivale a socialismo, el capitalismo también tiene planes; de la misma manera que una economía de mercado no equivale a capitalismo; el socialismo también tiene mercados”. Sin ser una gran aportación doctrinaria al socialismo, al menos en función de la tradición occidental, la máxima con la que Deng Xiaoping definió la nueva economía socialista de mercado, que replica los modelos corporativos y financieros del capitalismo, sí supuso la transformación de China en la gran potencia económica y foco de poder...

... que ha acabado sustituyendo al extinto bloque oriental. A Deng le debe China su segundo y decisivo Gran Salto Adelante, tanto durante su etapa como líder supremo tras la muerte de Mao Zedong, un papel que abarcó desde diversos cargos a lo largo de toda la década de los 80 del siglo pasado, como ya apartado de la primera línea política. De hecho, su gira por el sur de enero y febrero de 1992 –conocida como Naxun utilizando la expresión china– supone el impulso a las reformas políticas con la que el país logró superar la crisis que abrió el episodio de represión de Tiananmen de 1989.
