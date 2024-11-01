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The War on Wind Continues - Paul Krugman

The War on Wind Continues - Paul Krugman

"Más allá de la financiación de campañas políticas, los intereses de la industria de los combustibles fósiles, especialmente los hermanos Koch , aunque no exclusivamente , han dedicado décadas a promover la hostilidad hacia las energías renovables y cualquier esfuerzo por mitigar el cambio climático. Lo han hecho por todos los medios posibles, incluyendo un falso ecologismo. Cuando Donald Trump hace afirmaciones descabelladas sobre cómo la energía eólica está masacrando aves y " volviendo locas a las ballenas "(ENG)

| etiquetas: renovables , descarbonizacion , usa , trump
3 0 0 K 27 politica
2 comentarios
3 0 0 K 27 politica
#1 Murciegalo
"Nos encontramos ante una crisis mundial de combustibles fósiles. Debido al bloqueo iraní del estrecho de Ormuz, el petróleo y el gas natural licuado del Golfo Pérsico no pueden llegar a los mercados internacionales, lo que ha disparado los precios de los hidrocarburos en todo el mundo y está provocando una escasez generalizada. Quienes pensaban que Estados Unidos estaría a salvo de esta grave situación gracias a su gran producción nacional de petróleo se han llevado una desagradable…   » ver todo el comentario
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#2 srskiner
Con ese titulo pense que hablaba de lo de disparar a los tornados
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menéame