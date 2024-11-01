The War on Wind Continues - Paul Krugman

"Más allá de la financiación de campañas políticas, los intereses de la industria de los combustibles fósiles, especialmente los hermanos Koch , aunque no exclusivamente , han dedicado décadas a promover la hostilidad hacia las energías renovables y cualquier esfuerzo por mitigar el cambio climático. Lo han hecho por todos los medios posibles, incluyendo un falso ecologismo. Cuando Donald Trump hace afirmaciones descabelladas sobre cómo la energía eólica está masacrando aves y " volviendo locas a las ballenas "(ENG)