The Offspring - Self Esteem (cover flamenco hecha con IA)

The Offspring - Self Esteem (cover flamenco hecha con IA)  

Cover del tema Self Esteem, de The Offspring, hecho con IA.

Sr.No #11 Sr.No
A mi el Geralt de Córdoba este me ha hecho gracia.
Pertinax #4 Pertinax
Pues tiene un punto. xD
joffer #7 joffer
#5 es que no se de qué hablas. Voy muy al grano de lo que veo/leo sin más
aPedirAlMetro #8 aPedirAlMetro
#7 "es que no se de qué hablas"
Prueba a leer el comentario al que contestabas, por ahi, lo descubres
aPedirAlMetro #6 aPedirAlMetro *
#3 la que llevas puesta en la cabeza ? xD
aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro *
Una cuenta derechista con "progreame" por nick , publicando una cancion de Offspring, y no una cualquiera, Self Esteem! ...
#0 amigo no sabes ni donde pisas, vaya cacao teneis en la cabeza xD
joffer #2 joffer
#1 pues me ha gustado.
Con la IA todo cambia.
aPedirAlMetro #5 aPedirAlMetro *
#2 A mi tambien me ha gustado (de ahi mi voto positivo al envio), pero es que no estoy hablando de eso :roll:
#3 progreame
#1 señora, que si quiere bolsa.
koe #9 koe
La de los maiden tiene su punto, sin ser muy fan del flamenco me mola mucho, mantiene la esencia de la canción:
www.youtube.com/watch?v=epk80edqfVE
#10 Archaic_Abattoir
No me gusta.
