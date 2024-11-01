·
14
meneos
166
clics
The Offspring - Self Esteem (cover flamenco hecha con IA)
Cover del tema Self Esteem, de The Offspring, hecho con IA.
|
etiquetas
:
the offspring
,
self esteem
,
ia
,
flamenco
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#11
Sr.No
A mi el Geralt de Córdoba este me ha hecho gracia.
0
K
12
#4
Pertinax
Pues tiene un punto.
0
K
11
#7
joffer
#5
es que no se de qué hablas. Voy muy al grano de lo que veo/leo sin más
0
K
11
#8
aPedirAlMetro
#7
"es que no se de qué hablas"
Prueba a leer el comentario al que contestabas, por ahi, lo descubres
0
K
10
#6
aPedirAlMetro
*
#3
la que llevas puesta en la cabeza ?
0
K
10
#1
aPedirAlMetro
*
Una cuenta derechista con "progreame" por nick , publicando una cancion de Offspring, y no una cualquiera, Self Esteem! ...
#0
amigo no sabes ni donde pisas, vaya cacao teneis en la cabeza
0
K
10
#2
joffer
#1
pues me ha gustado.
Con la IA todo cambia.
1
K
21
#5
aPedirAlMetro
*
#2
A mi tambien me ha gustado (de ahi mi voto positivo al envio), pero es que no estoy hablando de eso
0
K
10
#3
progreame
#1
señora, que si quiere bolsa.
0
K
9
#9
koe
La de los maiden tiene su punto, sin ser muy fan del flamenco me mola mucho, mantiene la esencia de la canción:
www.youtube.com/watch?v=epk80edqfVE
0
K
9
#10
Archaic_Abattoir
No me gusta.
0
K
8
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
