The Maggie (released in the U.S. as High and Dry) is a 1954 British comedy film (ING)  

La tripulación de "La Bella Maggie", una centenaria chatarra que, contra todo pronóstico, se empeña en flotar, sobrevive haciendo "portes" por la costa escocesa. Cuando consiguen engañar a un millonario americano para llevarle los muebles a su nuevo casoplón, se entabla un duelo entre el dinámico hombre de negocios y los marineros, sabios conocedores de que "las prisas son malas". En versión original inglesa. Puntuación IMDB: 6,9.
| etiquetas: película , ealing , comedia , barcos
Título en España: La bella Maggie
Título Original: The "Maggie"
Año 1954
Blanco y negro
Duración: 1 h y 32 min
Genero: Comedia
Puntuación IMDB: 6,9 (1600 votos)
Producción de la Ealing.
www.imdb.com/es-es/title/tt0047085/?ref_=ttfc_ov_bk
Dirección: Alexander Mackendrick
Guión: William RoseAlexander Mackendrick
Reparto principal: Paul DouglasAlex MackenzieJames Copeland
Relacionada www.meneame.net/story/ealing-comedias-britanicas-nos-siguen-haciendo-r