The Maggie (released in the U.S. as High and Dry) is a 1954 British comedy film (ING)  

La tripulación de "La Bella Maggie", una centenaria chatarra que, contra todo pronóstico, se empeña en flotar, sobrevive haciendo "portes" por la costa escocesa. Cuando consiguen engañar a un millonario americano para llevarle los muebles a su nuevo casoplón, se entabla un duelo entre el dinámico hombre de negocios y los marineros, sabios conocedores de que "las prisas son malas". En versión original inglesa. Puntuación IMDB: 6,9.