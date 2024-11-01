·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7042
clics
[Pantomima Full] Evento de empresa
5549
clics
Menéame cumple 20 años
3922
clics
"Cojonudo": la respuesta en WhatsApp de Mazón a la consellera Pradas en plena dana antes de irse a comer a El Ventorro
2548
clics
Agricultura señala que el brote de peste porcina salió del laboratorio de Bellaterra
3052
clics
"Me pone veros enfadados": el espectáculo machista de un diputado de Ayuso que le perseguirá para siempre
más votadas
607
El presidente de RTVE acusa a Israel de 'maniobrar en la sombra durante meses' para seguir en Eurovisión y califica de 'farsa' la votación de la UER
431
La dirección del hospital de Torrejón modificó el triaje en Urgencias para calificar como leves a pacientes graves
482
Escándalo con una gestora privada de salud por funcionar tal y como se supone que debe funcionar una gestora privada de salud
358
Miles de jóvenes protestan en Alemania en contra del regreso de la mili
387
Crisis en Revuelta, la rama juvenil de VOX, entre denuncias de desvío de los fondos recaudados para las víctimas de la dana
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
53
clics
The Guardian: las 20 mejores canciones de 2025 [EN]
Las pistas más destacadas de este año, desde rap post-punk hasta indie-disco y pop operístico, según la votación de 30 escritores musicales de The Guardian.
|
etiquetas
:
pop
,
rock
,
canciones
2
0
1
K
22
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
0
1
K
22
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
ingenierodepalillos
#0
El titular está mal, me he dado cuenta al ver las canciones, debe de ser
“La lista de las mejores payolas 2025.”
0
K
12
#3
Leon_Bocanegra
*
Evidentemente sabía que no iba a encontrar ninguna que me sonase ni remotamente. Pero a lo que iba, de verdad que Bad buny ha titulado una de sus canciones como "nuevayol" ?
Jajajajajajajaja el puto amo! La madre que lo parió.
youtube.com/shorts/bIBznO1cKlA?si=zsn76Uc-3fv8VHGd
0
K
12
#1
FueraSionistasdeMeneame
Sabía que iba a estar ella...
0
K
10
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Jajajajajajajaja el puto amo! La madre que lo parió.
youtube.com/shorts/bIBznO1cKlA?si=zsn76Uc-3fv8VHGd