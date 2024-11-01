edición general
The Delta Force (1986)

The Delta Force (1986)

Erase una vez una banda sonora a la que le metieron imagenes por el medio.

Charles_Dexter_Ward #2 Charles_Dexter_Ward
Todos conocéis a Chuck Norris (el inmortal) pero en A Force of One (anterior) aparece Bill"Superfoot" Wallace. Auténtico impulsor/creador del Full Contact.
en.wikipedia.org/wiki/Bill_Wallace_(martial_artist)#:~:text=William Lo.
Apotropeo #1 Apotropeo
Lee Marvin comandando a Chuck Norris, el resto da igual.
