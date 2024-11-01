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The Cruel Intentions - All Hail Hypocrisy
Los noruegos THE CRUEL INTENTIONS son el hijo bastardo entre GUNS N’ ROSES y HANOI ROCKS y en este tema critican la hipocresía y celebran la autenticidad
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