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The Cruel Intentions - All Hail Hypocrisy  

Los noruegos THE CRUEL INTENTIONS son el hijo bastardo entre GUNS N’ ROSES y HANOI ROCKS y en este tema critican la hipocresía y celebran la autenticidad

| etiquetas: metal , musica , finde
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capitansevilla #1 capitansevilla
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