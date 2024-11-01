The Colonel's Bequest, de Roberta Williams, era un tipo diferente de juego de aventuras. (ENG)

The Colonel's Bequest, uno de los últimos juegos de aventura de Sierra que aún utiliza un analizador sintáctico de texto, sigue a una joven llamada Laura Bow mientras visita una mansión en el sur de Estados Unidos que pertenece al abuelo de su amigo de la universidad, el coronel Henri Dijon. Mientras está allí, estalla una disputa sobre el testamento del coronel y queda claro que hay un asesino suelto. El jugador pasa un par de días dentro del juego en la plantación, buscando pistas y escuchando conversaciones para reconstruir el rompecabezas.