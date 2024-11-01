edición general
8 meneos
30 clics
The Colonel's Bequest, de Roberta Williams, era un tipo diferente de juego de aventuras. (ENG)

The Colonel's Bequest, de Roberta Williams, era un tipo diferente de juego de aventuras. (ENG)

The Colonel's Bequest, uno de los últimos juegos de aventura de Sierra que aún utiliza un analizador sintáctico de texto, sigue a una joven llamada Laura Bow mientras visita una mansión en el sur de Estados Unidos que pertenece al abuelo de su amigo de la universidad, el coronel Henri Dijon. Mientras está allí, estalla una disputa sobre el testamento del coronel y queda claro que hay un asesino suelto. El jugador pasa un par de días dentro del juego en la plantación, buscando pistas y escuchando conversaciones para reconstruir el rompecabezas.

| etiquetas: the colonels bequest , roberta williams , sierra , aventuras
7 1 0 K 96 tecnología
2 comentarios
7 1 0 K 96 tecnología
Robus #1 Robus
Buenisimo juego!

Laura Bow fue mi primera heroina videogamera! :-)
1 K 32
c0re #2 c0re
De la época del Space Quest III.

Se podía conectar un Casiotone al PC y alucinar con la BSO con estos de Sierra.

youtu.be/T3jkaYyRnY0?si=ClQqyjnM1EPcPrNb

youtu.be/oNqGBuXsu64?si=eZfT0ZTKXVpm-oXD
0 K 10

menéame