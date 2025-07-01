edición general
6 meneos
4 clics
Texas prohíbe la ley que impide que las personas desequilibradas tengan acceso a armas de fuego. (Eng)

Texas prohíbe la ley que impide que las personas desequilibradas tengan acceso a armas de fuego. (Eng)

A pesar de las recientes masacres en el estado, los líderes del Partido Republicano prohíben una herramienta probada para ayudar a detenerlas.

| etiquetas: texas , armas de fuego , armas , desequilibrados , problemas mentales
5 1 0 K 83 actualidad
2 comentarios
5 1 0 K 83 actualidad
Supercinexin #1 Supercinexin
Tratándose de Texas, esa ley era dañina para el business. Ahora subirán las ventas un tropecientos por ciento.
1 K 29
lonnegan #2 lonnegan *
Los desequilibrados están en el poder. Cada vez que haya muertes por mano de un tarado en Texas, deberían meterles un pleito a los que han perpetrado semejante despropósito legislativo.
0 K 11

menéame