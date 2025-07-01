·
6
meneos
4
clics
Texas prohíbe la ley que impide que las personas desequilibradas tengan acceso a armas de fuego. (Eng)
A pesar de las recientes masacres en el estado, los líderes del Partido Republicano prohíben una herramienta probada para ayudar a detenerlas.
texas
armas de fuego
armas
desequilibrados
problemas mentales
#1
Supercinexin
Tratándose de Texas, esa ley era dañina para el business. Ahora subirán las ventas un tropecientos por ciento.
1
K
29
#2
lonnegan
*
Los desequilibrados están en el poder. Cada vez que haya muertes por mano de un tarado en Texas, deberían meterles un pleito a los que han perpetrado semejante despropósito legislativo.
0
K
11
