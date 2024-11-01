edición general
Los tesoros de la Bibliotheca Fictiva, la colección de mentiras más grande del mundo

"Cuéntame una mentira", le pedí a Earle Havens apenas empezamos nuestra conversación. Se incomodó, y no porque se sintiera insultado. Después de todo, él es un eminente experto en falacias. No sólo dicta cátedra sobre el tema en la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, sino que además, como conservador de libros y manuscritos raros del Centro Stern para la Historia del Libro de la universidad, supervisa la Bibliotheca Fictiva de Falsificaciones Literarias e Históricas.

