El tesoro escondido del Chaves Nogales más periodista: un millar de artículos inéditos durante la II Guerra Mundial

La investigadora Yolanda Morató ultima el segundo de los tres volúmenes con sus publicaciones en la prensa extranjera entre 1939 y 1994, y que se han visto rodeados de una polémica entre editoriales

Free_palestine #2 Free_palestine
Hay chaves nogales, hay meneo :hug:
haprendiz #4 haprendiz *
#2 Un gigante del periodismo de este país, liberal y progresista. Su colección de relatos "A sangre y fuego" es de lo mejor que se ha escrito sobre la Guerra Civil.

Otro gigante del periodismo sería el catalán Eugenio Xammar. Sus crónicas desde Alemania ("El huevo de la serpiente") en pleno ascenso del nazismo, son fundamentales y muy esclarecedoras de cómo se propaga el virus del fascismo y la intolerancia.

PD: No alimentéis a los trolls buleros, solo buscan intoxicar y destruir cualquier posible debate.
Free_palestine #6 Free_palestine
#4 a sangre y fuego junto con homenaje a Cataluña son mis libros favoritos de la guerra civil española :hug:
Free_palestine #8 Free_palestine
#5 Sus memorias fueron escritas en el exilio y, tras su muerte, el régimen franquista requisó y ocultó los manuscritos durante décadas.

Así que las quejas a chat gpt :troll:

Dicho esto, ni te molestes en responder, te vas de cabeza al ignore
#9 me_gusta_tocar_tetas *
#_8 No claro, por supuesto que voy al ignore, de eso no tenía la más mínima duda. El ridículo que has hecho ha sido espantoso utilizando como fuentes rigurosas ChatGPT, normal que no quieras asomar la cabeza y que no sigamos debatiendo en buenos tonos.
#1 me_gusta_tocar_tetas
Sus libros, igual que los de Clara Campoamor y las memoria de Niceto Alcalá-Zamora, han estado ocultados y censurados por la izquierda. Pregúntense por qué.
Free_palestine #3 Free_palestine *
#1 hola septiembre 2025

primero de todo, reportado por bulo

Segundo, según chat gpt

Clara Campoamor

Clara Campoamor (1888-1972) fue una de las principales impulsoras del voto femenino en España, conseguido en 1931 durante la Segunda República.

Tras la Guerra Civil tuvo que exiliarse y murió en Suiza. Durante el franquismo, como ocurrió con la mayor parte de las figuras republicanas y feministas, su legado fue silenciado y borrado del relato oficial.

A partir de la Transición su figura se…  media   » ver todo el comentario
#5 me_gusta_tocar_tetas *
#3 Tú no has leído:

La revolución española vista por una republicana de Campoamor
Memorias de Niceto
A Sangre y Fuego de Nogales

Si lo hubieras hecho (o al menos tuvieras una ligera idea), te darías cuenta de que al franquismo poco o nada le interesaba censurarlos.

La izquierda nos recuerda cada año el apoyo de Clara Campoamor al voto femenino, pero nada más. Sobre sus vivencias durante los inicios de la guerra nada. De ahí la manipulación. Solamente cuentan los que les interesa para el relato ideológico.
#7 me_gusta_tocar_tetas *
#3 Con respecto a Niceto Alcalá Zamora, sus memorias o diarios no fueron requisados por el franquismo, por motivos obvios:

Estos textos inéditos en su mayoría han sido usados por sectores revisionistas de derecha sobre el supuesto fraude electoral de febrero de 1936. Ya el proceso de aparición del texto fue bastante extraño: un empresario anónimo ofreció en venta los valiosos documentos al escritor César Vidal, quien se puso en contacto con el historiador Jorge Fernández-Coppel, y con el

…   » ver todo el comentario
