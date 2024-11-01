El tesoro escondido del Chaves Nogales más periodista: un millar de artículos inéditos durante la II Guerra Mundial

La investigadora Yolanda Morató ultima el segundo de los tres volúmenes con sus publicaciones en la prensa extranjera entre 1939 y 1994, y que se han visto rodeados de una polémica entre editoriales
Otro gigante del periodismo sería el catalán Eugenio Xammar. Sus crónicas desde Alemania ("El huevo de la serpiente") en pleno ascenso del nazismo, son fundamentales y muy esclarecedoras de cómo se propaga el virus del fascismo y la intolerancia.
Clara Campoamor
Clara Campoamor (1888-1972) fue una de las principales impulsoras del voto femenino en España, conseguido en 1931 durante la Segunda República.
Tras la Guerra Civil tuvo que exiliarse y murió en Suiza. Durante el franquismo, como ocurrió con la mayor parte de las figuras republicanas y feministas, su legado fue silenciado y borrado del relato oficial.
La revolución española vista por una republicana de Campoamor
Memorias de Niceto
A Sangre y Fuego de Nogales
Si lo hubieras hecho (o al menos tuvieras una ligera idea), te darías cuenta de que al franquismo poco o nada le interesaba censurarlos.
La izquierda nos recuerda cada año el apoyo de Clara Campoamor al voto femenino, pero nada más. Sobre sus vivencias durante los inicios de la guerra nada. De ahí la manipulación. Solamente cuentan los que les interesa para el relato ideológico.
Estos textos inéditos en su mayoría han sido usados por sectores revisionistas de derecha sobre el supuesto fraude electoral de febrero de 1936. Ya el proceso de aparición del texto fue bastante extraño: un empresario anónimo ofreció en venta los valiosos documentos al escritor César Vidal, quien se puso en contacto con el historiador Jorge Fernández-Coppel, y con el
