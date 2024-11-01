El Tesoro de EE.UU. le da un espaldarazo a Milei: "Estamos dispuestos a hacer lo necesario"

El Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, quien se reunió con el presidente de Argentina, Javier Milei, expresó el apoyo "pleno" de Washington al Gobierno del mandatario suramericano. Bessent catalogó a Argentina como "un aliado de EE.UU. de importancia sistémica en América Latina". El funcionario aseveró: "Todas las opciones para la estabilización" de Argentina "están sobre la mesa" y el Departamento del Tesoro está listo para hacer lo necesario, dentro de su mandato, para apoyar" al país suramericano.