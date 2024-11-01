edición general
11 meneos
28 clics
El Tesoro de EE.UU. le da un espaldarazo a Milei: "Estamos dispuestos a hacer lo necesario"

El Tesoro de EE.UU. le da un espaldarazo a Milei: "Estamos dispuestos a hacer lo necesario"

El Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, quien se reunió con el presidente de Argentina, Javier Milei, expresó el apoyo "pleno" de Washington al Gobierno del mandatario suramericano. Bessent catalogó a Argentina como "un aliado de EE.UU. de importancia sistémica en América Latina". El funcionario aseveró: "Todas las opciones para la estabilización" de Argentina "están sobre la mesa" y el Departamento del Tesoro está listo para hacer lo necesario, dentro de su mandato, para apoyar" al país suramericano.

| etiquetas: milei , argentina , tesoro de estados unidos , scott bessent
9 2 2 K 100 politica
21 comentarios
9 2 2 K 100 politica
Comentarios destacados:      
pepel #5 pepel
Incluso estamos dispuestos a quedarnos con el ORO que pueda almacenar (se lo cambiaremos por liquidez financiera).
9 K 126
shake-it #7 shake-it
Si los EEUU te dicen que te van a ayudar, échate a temblar y llévate la mano a la cartera.
5 K 61
Deviance #14 Deviance
#9 Que vayan comprando vaselina en cantidades industriales, porque el rabazo que les van a meter va a ser de órdago.
CC: #7
0 K 13
Meneanauta #6 Meneanauta
Pobres argentinos, les compadezco
3 K 32
Catacroc #8 Catacroc
Y todo esto es para ver si llegan con un poco de aire al proximo mes. Como pierdan las elecciones de final de Octubre los de Milei van a empezar a actualizar los pasaportes por si tienen que salir corriendo.
2 K 29
#15 harlam
La Patagonia conseguida por USA a precio de saldo, como si lo viera...
Lo siento mucho por todos los argentinos decentes.
2 K 25
#9 casicasi
Si EEUU viene a ayudarte date por jodido.
1 K 25
#20 Pixmac
Mejor que escapen los argentinos que puedan. Estados Unidos se va a quedar con todo a precio de saldo y sin ninguna mejora para los argentinos.
0 K 20
fareway #4 fareway
El Tesoro ya puede tocarle las palmas a Milei o bailarle La Cumparsita, en Argentina le han girado la cara y no lo salva nadie de la hostia.
0 K 17
azathothruna #3 azathothruna
Hay que ver como los gringos NO SON BUENOS INVIRTIENDO.
1 K 17
Deviance #13 Deviance
#3 Invirtiendo no se, pero dando el palo, son unos mákinas.
0 K 13
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Incluso invadir Venezuela.
1 K 15
#2 Leon_Bocanegra
#1 sobre todo ,invadir Venezuela.
2 K 15
JackNorte #19 JackNorte
Prestar dinero a quien sabes que no te lo va a pagar jamas, que puede salir mal?
0 K 13
Urasandi #12 Urasandi
Mas deuda, carajo!
0 K 12
mente_en_desarrollo #18 mente_en_desarrollo
¡Viva la libertad, carajo!
Ánimo Milei, tienes todo mi apoyo.

Solo tú puedes arruinar a yankilandia además de a tu propio país.
0 K 12
Ortzi_ #17 Ortzi_ *
Las preguntas importantes son:
1) Si todo iba tan bien para qué necesitan ser rescatados?
2) Qué saca a cambio Trump? Vaca muerta?
0 K 11
#21 AlexGuevara
Dame argo
0 K 7
tricionide #10 tricionide *
este Milei es el peor villano que le ah podido suceder a Argentina, ser despreciable
0 K 7
#11 aitkiar *
#10 No los villanos son los que le votaron y ahora responderán con un "me engañaron" o un "no se podía saber"
Que lo de Milei no fue una estafa cuidadosamente preparada. Se veía que el tío era un charlatán tarado a kilómetros. Ya va siendo hora de que la gente asuma la responsabilidad por lo que vota o deja de votar.
3 K 43
Deviance #16 Deviance
#11 Amén. mi +
0 K 13

menéame