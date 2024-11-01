El Tesoro de EE.UU. le da un espaldarazo a Milei: "Estamos dispuestos a hacer lo necesario"

El Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, quien se reunió con el presidente de Argentina, Javier Milei, expresó el apoyo "pleno" de Washington al Gobierno del mandatario suramericano. Bessent catalogó a Argentina como "un aliado de EE.UU. de importancia sistémica en América Latina". El funcionario aseveró: "Todas las opciones para la estabilización" de Argentina "están sobre la mesa" y el Departamento del Tesoro está listo para hacer lo necesario, dentro de su mandato, para apoyar" al país suramericano.
| etiquetas: milei , argentina , tesoro de estados unidos , scott bessent
CC: #7
Lo siento mucho por todos los argentinos decentes.
Ánimo Milei, tienes todo mi apoyo.
Solo tú puedes arruinar a yankilandia además de a tu propio país.
1) Si todo iba tan bien para qué necesitan ser rescatados?
2) Qué saca a cambio Trump? Vaca muerta?
Que lo de Milei no fue una estafa cuidadosamente preparada. Se veía que el tío era un charlatán tarado a kilómetros. Ya va siendo hora de que la gente asuma la responsabilidad por lo que vota o deja de votar.