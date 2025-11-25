Tesla vuelve a ocupar el último lugar en fiabilidad según el informe TÜV 2025

Una vez más, el organismo alemán TÜV ha publicado su esperado informe anual de fiabilidad, y los datos no son nada buenos para Tesla. Los americanos vuelven a aparecer en los últimos puestos de la clasificación, con el Model Y como el coche con mayor tasa de errores en Alemania entre los vehículos de 2 a 3 años de antigüedad. El informe, elaborado tras analizar más de 9,5 millones de inspecciones técnicas periódicas (ITV) realizadas entre julio de 2024 y junio de 2025, deja cifras que deberían hacer reflexionar a más de un fabricante.