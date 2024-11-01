edición general
Tesla sobrecarga de trabajo y fomenta un ambiente laboral tóxico en Alemania: sindicato

La dirección de Tesla está atacando a los sindicatos en Alemania “con una agresividad sin precedentes”, dijo Jan Otto, dirigente regional de IG Metall.

#1 fremen11
El nancy de Musk que se ande con cuidado con los sindicatos alemanes......
0
#2 Garminger2.0
Cuando trabajas para un tarado megalómano neonazi, nada puede ser sano en el clima de esa empresa.
0
#3 lordban
No les falta razón. Pero también es obvio porqué la economía europea se está yendo a la mierda mientras la americana más o menos resiste y la china crece. Y da igual lo fuerte que sea un sindicato, no podrá ayudar mucho a los trabajadores si están en una economía tercermundista. El orden liberal post segunda guerra mundial se ha terminado, haceros a la idea.
0
#4 bacilo
Tesla no tolera ni a los sindicatos comegambas. Deberían aprender que hay sindicatos y “sindicatos”. Los empresaurios patrios hasta los fomentan.
0

