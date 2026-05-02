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Tesla recupera el liderazgo mundial en el primer trimestre de 2026, seguido de cerca por BYD  

Dominio de Tesla: Tesla consolidó su liderazgo en marzo gracias a su alto volumen de entregas al final del trimestre, con el Model Y y Model 3 ocupando el primer y segundo lugar mundial. Fortaleza China: BYD acapara la mayor parte del top 20, destacando modelos asequibles como el Seagull (Dolphin Mini) y opciones familiares como el Song. Geely y Li Auto también muestran fuerte crecimiento. Informe completo en inglés: cleantechnica.com/2026/05/02/top-selling-electric-vehicles-in-the-worl

| etiquetas: tesla. , byd , eléctricos
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3 comentarios
5 1 0 K 66 actualidad
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
¡Bien! Que se joda Edison :-D
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calde #2 calde
#1 En realidad están manchando su reputación.

No le compro un coche a los nazis sionistas yankees, ni de coña! Joder, es que son el mal al cubo! peor imposible!

:ffu:
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#3 carraxe
Me parece puto increíble. ¿Se volvió todo el mundo imbécil?
1 K 18

menéame