Tesla recupera el liderazgo mundial en el primer trimestre de 2026, seguido de cerca por BYD  

Dominio de Tesla: Tesla consolidó su liderazgo en marzo gracias a su alto volumen de entregas al final del trimestre, con el Model Y y Model 3 ocupando el primer y segundo lugar mundial. Fortaleza China: BYD acapara la mayor parte del top 20, destacando modelos asequibles como el Seagull (Dolphin Mini) y opciones familiares como el Song. Geely y Li Auto también muestran fuerte crecimiento. Informe completo en inglés: cleantechnica.com/2026/05/02/top-selling-electric-vehicles-in-the-worl
No le compro un coche a los nazis sionistas yankees, ni de coña! Joder, es que son el mal al cubo! peor imposible!