Tesla se queda sin su mejor truco para ser rentable: ya no recibirá millonadas de Stellantis y Toyota por sus créditos de CO₂

Stellantis y Toyota finalmente ya no tendrán que pagar a Tesla para compensar sus emisiones con los créditos de CO₂ de Tesla en Europa. Ambos gigantes de la automoción ya no forman parte del grupo que se había constituido el año pasado en torno a la firma estadounidense para cumplir con los objetivos de descarbonización establecidos por Bruselas.



Y para Tesla es un problema. En 2025, la proporción de los ingresos de Tesla provenientes de la venta de créditos de CO₂ alcanzó un nivel significativo: el 52 % del beneficio neto de Tesla provino de los créditos regulatorios. Tesla gana más dinero vendiendo "derechos a contaminar" a sus competidores que vendiendo Model 3 o Model Y. La razón por la que dos de los mayores fabricantes del mundo se han salido del acuerdo con Tesla es que se ha convertido en un socio menos atractivo.