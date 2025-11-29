Tesla arranca en España las pruebas del sistema de conducción autónoma total (FSD)

Tras las primeras pruebas en Madrid ( menea.me/2fbq0
), España estrena el marco ES-AV, que permite probar vehículos autónomos sin conductor de seguridad en carreteras abiertas. Tesla obtuvo autorización para testear 19 coches con FSD en todo el país, sin límites de zonas u horarios. España se convierte así en el centro europeo para entrenar la IA de Tesla y posible base de futuros robotaxis desde 2026. Alemania, Francia e Italia seguirán el ejemplo. El país lidera una tecnología clave y atractiva para la industria.
Sospecho que habrá un punto, quizá ya hayamos llegado a él, en el que aún existiendo accidentes mortales en vehículos autónomos el ratio sea inferior a las muertes cuando conduce… » ver todo el comentario