Tesla arranca en España las pruebas del sistema de conducción autónoma total (FSD)

Tras las primeras pruebas en Madrid ( menea.me/2fbq0 ), España estrena el marco ES-AV, que permite probar vehículos autónomos sin conductor de seguridad en carreteras abiertas. Tesla obtuvo autorización para testear 19 coches con FSD en todo el país, sin límites de zonas u horarios. España se convierte así en el centro europeo para entrenar la IA de Tesla y posible base de futuros robotaxis desde 2026. Alemania, Francia e Italia seguirán el ejemplo. El país lidera una tecnología clave y atractiva para la industria.

sorrillo #2 sorrillo *
Hay muchas anécdotas descontextualizadas sobre los accidentes de los vehículos con conducción asistida o autónoma, las decisiones deberían tomarse en base a datos estadísticamente significativos que comparen el riesgo de accidente si conduce un humano respecto a si conduce un modelo de coche o lo hace otro distinto.

Sospecho que habrá un punto, quizá ya hayamos llegado a él, en el que aún existiendo accidentes mortales en vehículos autónomos el ratio sea inferior a las muertes cuando conduce…   » ver todo el comentario
penanegra #1 penanegra
Huelga de taxis en 3 2 1
