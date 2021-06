¿Habéis visto la serie de “Gambito de dama”? En uno de los recuerdos de la protagonista, que se llama Elizabeth Harmon aparece que su madre biológica era matemática y está por ahí su tesis doctoral, titulada “Monomial Representations and Symmetric Presentations”. Así que me he propuesto averiguar qué pinta ahí esa tesis, si es real y si podía entender un poco de qué iba.