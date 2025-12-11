TES VI y Fallout 5: Dos expedientes X sin resolver ¿Cuándo llegarán al mercado?

Estamos viviendo un fenómeno muy extraño en el sector del videojuego, este fenómeno, lo podríamos llamar –los anunciados desaparecidos-. Porque no está siendo la primera vez que se anuncia un juego e incluso se presenta con un tráiler con pequeños fragmentos de gameplay, para un tiempo después y, en a algunos casos algún año, no dar señales de vida...
Un nuevo Fallout nunca ha estado sobre la mesa, sacaron fallout64 como juego como servicio para mantener la marca durante una década o más si fuera necesario, salvo algún remake externo no es una IP que estén si quiera trabajando seriamente.
Desde luego la compra de bethesda ha resultado mala para Microsoft apenas han podido sacar beneficios para la gran inversión que hicieron .