TES VI y Fallout 5: Dos expedientes X sin resolver ¿Cuándo llegarán al mercado?

Estamos viviendo un fenómeno muy extraño en el sector del videojuego, este fenómeno, lo podríamos llamar –los anunciados desaparecidos-. Porque no está siendo la primera vez que se anuncia un juego e incluso se presenta con un tráiler con pequeños fragmentos de gameplay, para un tiempo después y, en a algunos casos algún año, no dar señales de vida...

TÉS VI solo fue anunciado por que para esa conferencia solo tenían un juego de móvil basado en esa franquicia y no quisieron repetir una controversia funa como la que le pasó blizard. Igualmente Desde el principio dijeron que estarían concentrados en starfield que les salió como salió. Quedan un par de años para que tengan algo real.

Un nuevo Fallout nunca ha estado sobre la mesa, sacaron fallout64 como juego como servicio para mantener la marca durante una década o más si fuera necesario, salvo algún remake externo no es una IP que estén si quiera trabajando seriamente.

Desde luego la compra de bethesda ha resultado mala para Microsoft apenas han podido sacar beneficios para la gran inversión que hicieron .
Half Life 3 : Sois unos novatos :troll:
Yo solo espero es que si fallout 5 llega alguna vez no venga de la mano de bethesda, para que repitan la mierda que fue fallout 4 o 76 mejor que se lo den a cualquier otra compañia o que la saga muera.
#1 Que lo haga Obsidian.
