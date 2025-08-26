·
Terrorismo racista en Noruega: un ultraderechista de 18 años mata a una mujer de 34 de origen etíope
Un joven alemán ha matado a una mujer de 34 años en un distrito de Oslo. La policía califica el hecho como terrorismo e investiga los vínculos del agresor con organizaciones ultraderechistas
|
etiquetas
:
terrorismo
,
racismo
,
ultraderecha
,
noruega
#7
capitan__nemo
¿De extrema derecha e incel?
1
K
28
#9
MoñecoTeDrapo
*
Aquí más información.
La víctima era trabajadora social y trabajaba en un albergue juvenil y el asesino era un huésped. Usó un arma blanca.
www.swissinfo.ch/spa/imputan-un-delito-de-terrorismo-a-un-joven-por-as
1
K
20
#10
EsUnaPreguntaRetórica
#4
Tú no eras el más espabilado de tu clase, ¿no?
0
K
14
#1
Postmeteo
*
Madre mía. Aqui dejamos bien clarito las nacionalidades hasta en el titular.
Aunque echo de menos que se diga como de blanquísima es la piel, que tiene Rh negativo y ocho apellidos europeos
0
K
7
#2
elGude
#1
es un local matando a un extranjero por un delito de odio.
5
K
84
#4
DrEvil
*
#2
Qué va, es un serbio matando a una etíope.
Pero claramente, el factor común es la pobreza, el origen no tiene nada que ver.
Asumir lo contrario es xenofobia, que lo han dicho aquí mil veces.
0
K
6
#5
Grahml
#2
De local tiene lo justo:
"El autor del ataque, que ha sido calificado como «terrorista» por parte de las autoridades,
es un joven alemán de origen serbio y residente en Noruega
. "
1
K
21
#8
elGude
#5
tiene la nacionalidad alemana? Es alemán, aparte para ser alemán, solo hace falta creer que lo eres.
0
K
11
#3
Andreham
*
#1
Agotador. Simplemente agotador.
Si el titular fuera "una persona mata a otra persona en un lugar por un motivo" tambien habria quejas.
NUNCA, NUNCA, NUNCA, se oculta la informacion del asesino (y de la victima solo a veces). Esto es de cajon: si no se supiera la identidad del asesino, no estaria todo el mundo soltando los mismos chascarrillos todo el puto tiempo.
Los unicos interesados en vender una mentira (que se oculta la nacionalidad) son los mismos interesados en que la…
» ver todo el comentario
6
K
76
#6
cax
#1
Nazis de mierda matando personas por su origen étnico. Un clásico desde los años 30 del siglo pasado sino antes.
Odio eterno a los nazis de mierda de ayer y hoy.
1
K
20
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
