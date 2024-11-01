Terroríficos cuentos de hadas eslavos que no deberías contar a tus niños

¿Por qué asustan tanto los personajes siniestros de los mitos y leyendas de la Antigua Rus? Los muertos vivientes y Baba Yagá, la bruja. El villano más famoso de cuento de hadas en la mitología eslava es Baba Yagá. Los padres aún hoy asustan a sus hijos desobedientes con esta vieja bruja malévola, que lleva a los niños a su isba, los cocina y se los come.
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Blancanieves tenía 7 años, a las hermanas de la Cenicienta los pájaros les sacan los ojos, la Bella Durmiente se despierta por los dolores del parto, ya que el beso en realidad fue una violación... Pero qué crueles son los eslavos!