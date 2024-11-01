Terroríficos cuentos de hadas eslavos que no deberías contar a tus niños

¿Por qué asustan tanto los personajes siniestros de los mitos y leyendas de la Antigua Rus? Los muertos vivientes y Baba Yagá, la bruja. El villano más famoso de cuento de hadas en la mitología eslava es Baba Yagá. Los padres aún hoy asustan a sus hijos desobedientes con esta vieja bruja malévola, que lleva a los niños a su isba, los cocina y se los come.