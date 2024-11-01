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El terror de la dictadura argentina

El terror de la dictadura argentina

“Primero mataremos a los subversivos, luego a los colaboradores, luego a sus simpatizantes, a los indiferentes y, por último, a los tímidos.” La declaración pertenece al que fuera gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires, general Ibérico Saint Jean, el 28 de mayo de 1977, algo más de un año después del golpe en Argentina. El tiempo futuro empleado por el militar era una licencia, ya que la matanza había comenzado antes y seguía al pie de la letra lo dicho por el general.

| etiquetas: 50 años , dictadura , argentina , vileda
17 3 0 K 167 CamisaParda
5 comentarios
17 3 0 K 167 CamisaParda
#1 Cincocuatrotres
Todo con el permiso de los esparcidores de la libertad, el cancer del mundo, los que llevan decadas robando y subyugando a los demás,USA los entrenó , a Argentina, Chile ,Uruguay, Paraguay etc son los mismos que no condenan el asesinato de decenas de miles de niños como a perros en Palestina.
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Brill #5 Brill
#1 El permiso, y el entrenamiento, la financiación, el apoyo diplomático...

La mayoría de los torturadores de latinoamérica se formaron en "La Escuela de las Américas", en Fort Benning, GA.
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#2 ZamoraBigote
Y estos son los que han vuelto a gobernar.
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D303 #3 D303
#2 Sí y llevan camino de gobernar en España. La falta de una ley de educación consensuada para dar un temario donde se enseñe historia moderna real es muy triste.
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juliusK #4 juliusK
Sólo por, morbosa, curiosidad he entrado en la vida del Ibérico y, por supuesto, he encontrado que esa sanguijuela fascista murió, seguramente, en hedor de santidad a los 90 años, que, gracias a las leyes de impunidad, no pudo ser procesado hasta 2008 apenas veintiocho años después de cometer sus crímenes y que se murió durante el proceso, cachis. Conviene recordar que el primer "trabajo" de Milei fue al servicio de Busi colega del Ibérico, que tras convertirse a demócrata de toda…   » ver todo el comentario
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menéame