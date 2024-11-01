El terror de la dictadura argentina

“Primero mataremos a los subversivos, luego a los colaboradores, luego a sus simpatizantes, a los indiferentes y, por último, a los tímidos.” La declaración pertenece al que fuera gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires, general Ibérico Saint Jean, el 28 de mayo de 1977, algo más de un año después del golpe en Argentina. El tiempo futuro empleado por el militar era una licencia, ya que la matanza había comenzado antes y seguía al pie de la letra lo dicho por el general.