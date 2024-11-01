edición general
«Terror despiadado»: cuando el Partido Laborista contribuyó al genocidio en Indonesia (inglés)

Archivos desclasificados revelan cómo el gobierno laborista de Harold Wilson, junto con el gobierno estadounidense de Lyndon Johnson, fueron cómplices de una de las peores matanzas de la posguerra. La inestabilidad proporcionó a generales, liderados por Suharto, una excusa para que el ejército actuara contra una facción política poderosa y popular que contaba con el apoyo de las masas, el Partido Comunista Indonesio (PKI). Lo hizo de forma brutal: en pocos meses, cientos de miles de miembros del PKI y de ciudadanos de a pie fueron asesinados

Sobre el tema y muy recomendable para entender la magnitud de la hijoputez: "The Act of killing"

#1 Sí, ya lo había visto. Terrible es poco.
