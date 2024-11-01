Los terribles audios de la teleasistencia en la DANA: "Me llega el agua por encima de las rodillas, no puedo moverme"

—Esta asustada L., ¿por qué? —Porque tengo llena de agua. —Vale, ¿le está entrando agua, cariño? —Por todas partes. —Vale. —Me puedo caer. —Vale, súbase a un sofá o a la cama. —¿Qué? —Súbase a un sofá o a la cama. — Estoy en el sofá. —No se mueva de ahí, voy a avisar a los servicios de emergencia.