Los terribles audios de la teleasistencia en la DANA: "Me llega el agua por encima de las rodillas, no puedo moverme"

—Esta asustada L., ¿por qué? —Porque tengo llena de agua. —Vale, ¿le está entrando agua, cariño? —Por todas partes. —Vale. —Me puedo caer. —Vale, súbase a un sofá o a la cama. —¿Qué? —Súbase a un sofá o a la cama. — Estoy en el sofá. —No se mueva de ahí, voy a avisar a los servicios de emergencia.
| etiquetas: dana , valencia , pp , mazon
Yo trabajé en el servicio de teleasistencia los fines de semana durante seis meses en la CR de Murcia y no llamé "cariño" a ningún usuario durante todo ese tiempo. Ellos no quieren esa familiaridad, quieren personas que a través de la voz, del teléfono les den soluciones a sus problemas, no que les llenen de milongas. Y puedo asegurar que en esos seis meses hubo un buen puñado de situaciones de alarma. Ellos quieren que les llames por su nombre, que los identifiques, que sientan en ti, en tu voz una voz firme.
Necesitan firmeza y soluciones no que les traten como niños.