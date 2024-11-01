edición general
Un terremoto con epicentro en Fuengirola se deja notar en Málaga

Ha tenido una magnitud de 4.9 y se ha producido a las 10:38 horas a 77 kilómetros de profundidad

#1 tierramar
Estos podría suceder donde se encuentran las envejecidas centrales nucleares, con el consabido riesgo
