TerraPower inicia la construcción de su primera planta nuclear avanzada a gran escala en EE.UU (eng)

TerraPower inicia la construcción de su primera planta de Natrium, la unidad 1 de Kemmerer en Wyoming. El reactor rápido refrigerado por sodio Natrium de 345 MWe de Terrapower tiene un sistema de almacenamiento de energía en sal fundida que le permite aumentar la producción a 500 MWe cuando sea necesario, lo que permite a la planta seguir los cambios diarios de carga eléctrica e integrarse perfectamente con los recursos renovables fluctuantes. El reactor Natriun es una tecnología TerraPower y GE Vernova Hitachi.