"¿Se terminó el crucero?": las redes se mofan de Ayuso y sus críticas a la Flotilla a costa de Feijóo

Las redes se han levantado en masa para defender a la Flotilla y para criticar la posición de la presidenta madrileña y de la derecha: "Yo de Ayuso ya no espero nada más que la bajeza moral más vomitiva. Lo que me sorprende es que nadie en el PP sea lo bastante listo para decirle que pare", denuncia @BenderOfuscado, "Cuando te alegras de que unos barcos no puedan llegar a una zona donde necesitan comida, agua y medicamentos has traspasado la barrera de no retorno.

fareway
Pues conforme pasen los días y se dé cuenta que su novio va pa’lante y que el PP en las encuestas va pa’tras, vendrán las risas nerviosas y los gritos a ETA…
okeil
Es la enésima confirmación de la mierda que tenemos en Madrid, y no podemos decir que cuando consiguió la mayoría absoluta no conociésemos lo miserable que es la muy fruta, tenemos miseria por elección propia, y sólo nos queda protestar y esperar a la siguiente imbecilidad, no tenemos forma de sacarla de ahí ...
