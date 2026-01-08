Teresa Ribera critica la salida de EEUU de la Convención del Clima: "La Casa Blanca no se preocupa por el medio ambiente"

En un mensaje publicado en redes sociales, Ribera ha lamentado que "la Casa Blanca no se preocupa por el medio ambiente, la salud ni el sufrimiento de las personas", y ha denunciado que valores como "la paz, la justicia, la cooperación o la prosperidad no están entre sus prioridades". Su reacción llega después de que el presidente estadounidense anunciara este miércoles la retirada de Washington de 66 entidades multilaterales, entre ellas 31 organismos vinculados al sistema de Naciones Unidas.