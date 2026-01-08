edición general
Teresa Ribera critica la salida de EEUU de la Convención del Clima: "La Casa Blanca no se preocupa por el medio ambiente"

En un mensaje publicado en redes sociales, Ribera ha lamentado que "la Casa Blanca no se preocupa por el medio ambiente, la salud ni el sufrimiento de las personas", y ha denunciado que valores como "la paz, la justicia, la cooperación o la prosperidad no están entre sus prioridades". Su reacción llega después de que el presidente estadounidense anunciara este miércoles la retirada de Washington de 66 entidades multilaterales, entre ellas 31 organismos vinculados al sistema de Naciones Unidas.

HeilHynkel #1 HeilHynkel
Si Biden no se mataba por el medio ambiente .. Trump es que mata al medio ambiente.
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
Si lo dice Teresa Ribera que seguro que va siempre en bicicleta y no utiliza avión pudiendo hacer videoconferencias...me lo creo.
Spirito #2 Spirito
Llevamos años que EEUU lo gobiernan una piara de mafiosos.
troymclure #3 troymclure
No se preocupa por el cambio climatico, pero quiere controlar el artico para cuando sea mas navegable

Trata a sus seguidores como lo que son... subnormales profundos
