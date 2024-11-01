edición general
25 meneos
24 clics
Teresa Aranguren: "Occidente solo aplica el Derecho Internacional cuando el agresor no es de los nuestros"

Teresa Aranguren: "Occidente solo aplica el Derecho Internacional cuando el agresor no es de los nuestros"

Nos escandalizamos por las violaciones de derechos humanos en países que no nos gustan, pero protegemos y armamos a estados que cometen crímenes de guerra a plena luz del día porque son nuestros aliados. Cuando se permite que un Estado ignore sistemáticamente las resoluciones de la ONU sin ninguna consecuencia, lo que se está destruyendo es el propio concepto de justicia universal.

| etiquetas: entrevista , teresa aranguren , derecho internacional , justicia universal
20 5 0 K 198 Guerras
7 comentarios
20 5 0 K 198 Guerras
Supercinexin #7 Supercinexin
#5 Bochornosos los telediarios y las declaraciones de todos los dirigentes occidentales con la invasión de Ucrania y luego con el Genocidio Palestino. Un añito, un año solo, tardaron en justificar sin fisuras el exterminio de todo un pueblo, cuando el mes anterior lloraban amargamente por "la brutal invasión de Putin".

m.youtube.com/shorts/dYupQIdoJuw

Occidente está en bancarrota moral. Después te quieren presentar a Irán como un régimen poco menos que Medieval, cuando la realidad es que cada vez que escuchas a sus líderes hablar sin filtros son mucho más coherentes y civilizados que los alemanes, franceses, americanos...
2 K 48
Supercinexin #1 Supercinexin
Afirmativo, correcto.
2 K 48
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
#1 Sólo hay que ver cómo los malnacidos que hace unos años se rasgaban las vestiduras gritando "el mundo libre" hoy callan miserablemente... si no es que se ponen del lado de los genocidas (algo que tampoco debería extrañar a nadie).
1 K 36
Asimismov #2 Asimismov
Pero es que la "fuerza de la ley" es la "ley de la fuerza" desde que el mundo es mundo.
2 K 32
Sawyer76 #3 Sawyer76
Y fuera de Occidente, directamente no se aplica.
0 K 11
#6 VFR
Ya falta menos para acabar con la ONU
0 K 9
#4 Pepis
Amen.
0 K 7

menéame