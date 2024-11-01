Teresa Aranguren: "Occidente solo aplica el Derecho Internacional cuando el agresor no es de los nuestros"

Nos escandalizamos por las violaciones de derechos humanos en países que no nos gustan, pero protegemos y armamos a estados que cometen crímenes de guerra a plena luz del día porque son nuestros aliados. Cuando se permite que un Estado ignore sistemáticamente las resoluciones de la ONU sin ninguna consecuencia, lo que se está destruyendo es el propio concepto de justicia universal.
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Occidente está en bancarrota moral. Después te quieren presentar a Irán como un régimen poco menos que Medieval, cuando la realidad es que cada vez que escuchas a sus líderes hablar sin filtros son mucho más coherentes y civilizados que los alemanes, franceses, americanos...