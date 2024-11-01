Teresa Aranguren cuenta la VERDAD sobre ISRAEL y EEUU  

Entrevista a Teresa Aranguren, periodista de guerra veterana y analista de Oriente Medio. Fue la única periodista mujer en cubrir el conflicto entre Irán e Irak en los años 80, y fue testigo directo de la Primera Intifada palestina. Ha entrevistado a figuras clave como Arafat. De cómo la propaganda de guerra moldea la opinión pública (desde las presuntas armas de destrucción masiva para justificar la invasión de Iraq, hasta las narrativas que confunden deliberadamente a Hamás con el ISIS y borran las décadas de movimientos pacíficos...