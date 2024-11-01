edición general
Un tercio de los trabajadores de videojuegos de EEUU fueron despedidos en 2025 [ING]

Un tercio de los trabajadores de la industria de los videojuegos en EE. UU. afirman haber sido despedidos el año pasado, según una nueva encuesta realizada por los organizadores de la renovada Conferencia de Desarrolladores de Videojuegos (GDC). Basado en las respuestas de más de 2300 profesionales de la industria de los videojuegos, con encuestas personalizadas para cada grupo de participantes, garantizando que desarrolladores, profesionales del marketing, ejecutivos, inversores y otros respondieran a las preguntas más relevantes para ellos..

gelatti
...el informe sobre el estado de la industria del juego de 2026 descubrió que el 33% de los encuestados en EE. UU. fueron despedidos en los últimos dos años.

Esa estadística se reduce al 28% al analizarla a escala global. La mitad de los encuestados informó que su empleador actual o más reciente ha realizado despidos en los últimos 12 meses.

Según el informe, “Quienes trabajan en estudios AAA tenían una alta probabilidad de haber sufrido despidos en sus empresas; dos tercios de los…   » ver todo el comentario
Eukherio
#1 Con lo de los videojuegos hicieron una masacre, y la mayor parte de las veces el problema fue de los directivos, no de los propios trabajadores. Hay estudios que se pasan años persiguiendo modas que ya han pasado por completo cuando lanzan su juego, y todo porque en su momento los de arriba decidieron que lo más rentable era tener un OverWatch, Fortnite, League of Legends, etc.
arreglenenlacemagico
#2 Si y no llevo dos años trabajando en un proyecto y es muy dificil "perseguir" modas ya que tu cuando empiezas a hacerlo tiene a cuando terminas hay géneros que se agotan cuando vas a lanzarlo lo difícil es acertar por eso tu nunca sabes si va a funcionar a no ser que tengas una base de fans
