Un tercio de los trabajadores de videojuegos de EEUU fueron despedidos en 2025 [ING]

Un tercio de los trabajadores de la industria de los videojuegos en EE. UU. afirman haber sido despedidos el año pasado, según una nueva encuesta realizada por los organizadores de la renovada Conferencia de Desarrolladores de Videojuegos (GDC). Basado en las respuestas de más de 2300 profesionales de la industria de los videojuegos, con encuestas personalizadas para cada grupo de participantes, garantizando que desarrolladores, profesionales del marketing, ejecutivos, inversores y otros respondieran a las preguntas más relevantes para ellos..
Esa estadística se reduce al 28% al analizarla a escala global. La mitad de los encuestados informó que su empleador actual o más reciente ha realizado despidos en los últimos 12 meses.
Según el informe, “Quienes trabajan en estudios AAA tenían una alta probabilidad de haber sufrido despidos en sus empresas; dos tercios de los… » ver todo el comentario