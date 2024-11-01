Un tercio de la población siente miedo a perder su casa y un 35% de los inquilinos teme una subida del alquiler "inminente"

La vivienda se ha convertido en un de las grandes preocupaciones de la ciudadanía. Según un estudio realizado por UGT a partir de una encuesta entre sus afiliados, un tercio de la población ha sentido miedo de perder su vivienda por no poder pagar la hipoteca o el alquiler. "Es llamativo porque estamos en 2025, no en 2012, cuando los desahucios y la crisis estaban en lo más alto", ha remarcado Rubén Ranz, del Espacio de Vivienda Digna del sindicato, en la presentación del informe este miércoles, donde ha advertido de que la crisis de vivienda e