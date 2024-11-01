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Un tercer temblor sacude Ceuta y vuelve a sorprender a la población

En torno a las 13:45 se ha sentido una nueva sacudida tras las dos de primera hora de la mañana, ante las que la Ciudad ha pedido calma y asegurado que se trata de un fenómeno normal

| etiquetas: ceuta , temblor , población , seísmo
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