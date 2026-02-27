edición general
Una terapia con células madre durante el embarazo funciona en cinco niños que iban a nacer con espina bífida | Ciencia y tecnología | Cadena SER

Un ensayo clínico pionero en Estados Unidos ha mostrado que la administración de células madre, durante la cirugía que hay que hacerles mientras siguen en el útero de la madre, funciona en los casos más graves de la enfermedad. Ya ha en marcha un ensayo con más bebés afectados

kaos_subversivo
Os acordáis hace 30 años quien se oponía a investigar con celulas madre?
Edheo
#1 No dejaba de tener sus riesgos... igual que hoy dia los tiene, la manipulación genética.
Pero de algún modo, y siempre bajo protocolos bien supervisados y aplicando una ética muy transparente, es inevitable que esa ciencia avance.
No podrá pararse, pero la mala praxis, puede tener efectos terribles, a nivel global, en cuanto a la manipulación genética al menos.
