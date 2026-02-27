Una terapia con células madre durante el embarazo funciona en cinco niños que iban a nacer con espina bífida | Ciencia y tecnología | Cadena SER

Un ensayo clínico pionero en Estados Unidos ha mostrado que la administración de células madre, durante la cirugía que hay que hacerles mientras siguen en el útero de la madre, funciona en los casos más graves de la enfermedad. Ya ha en marcha un ensayo con más bebés afectados
Pero de algún modo, y siempre bajo protocolos bien supervisados y aplicando una ética muy transparente, es inevitable que esa ciencia avance.
No podrá pararse, pero la mala praxis, puede tener efectos terribles, a nivel global, en cuanto a la manipulación genética al menos.