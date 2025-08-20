Teo Palacios, escritor: “Trabajas toda tu vida para una jubilación que igual no llega y al final, con tu último aliento, te das cuenta de que no viviste la vida que querías”

Para el autor, el modelo de vida que hemos normalizado se basa en una lógica que no siempre deja espacio para el bienestar ni para la realización personal. Jornadas largas, poco descanso y la ilusión de un futuro mejor que muchas veces no llega. “Trabajas cinco días a la semana para disfrutar del sábado, porque el domingo ya estás pensando en el lunes”, señala.
En fin, a mi estas mierdas de "ehhh, no trabajes tanto, vive la vida, disfruta de tus sueños", sin nombrar a la base de todo el problema, que el sistema capitalista que te explota durante la mayor parte del tiempo y después se queda con la mayor parte del dinero que has ganado vía rentas inmobilaria me parecen
una reputísima mierda.crítica poco valiente.
