Teo Palacios, escritor: “Trabajas toda tu vida para una jubilación que igual no llega y al final, con tu último aliento, te das cuenta de que no viviste la vida que querías”

Para el autor, el modelo de vida que hemos normalizado se basa en una lógica que no siempre deja espacio para el bienestar ni para la realización personal. Jornadas largas, poco descanso y la ilusión de un futuro mejor que muchas veces no llega. “Trabajas cinco días a la semana para disfrutar del sábado, porque el domingo ya estás pensando en el lunes”, señala.

antesdarle #1 antesdarle
Yo creo que de las muertes más dolorosas en vida es haber estado 40 años en un curro de mierda donde te has pasado más de la mitad de tu vida para jubilarte y pensar. Eso es todo?
angelitoMagno #7 angelitoMagno
Lo dice como si la gente lo hiciera por gusto. OH, SI, VOY A DEDICAR 40 HORAS SEMANALES MÁS DESPLAZAMIENTOS A CURRAR PORQUE ME GUSTA. SI JEFE, DAME MAS, QUE SOY UNA FUCKING BESTIA.

En fin, a mi estas mierdas de "ehhh, no trabajes tanto, vive la vida, disfruta de tus sueños", sin nombrar a la base de todo el problema, que el sistema capitalista que te explota durante la mayor parte del tiempo y después se queda con la mayor parte del dinero que has ganado vía rentas inmobilaria me parecen una reputísima mierda. crítica poco valiente.
mahuer #2 mahuer
Pero si el hombre este lo conozco yo como astrofotógrafo. Tiene un canal junto a Raúl Husein que se llama astrocitas. Se pegan buenas charlas.
youtube.com/@astrocitas?si=MDpt4MkaZK4NZj_c
ChatGPT #3 ChatGPT
trabajar para la jubilación es bastante miope, viendo lo que se viene...
#6 DatosOMientes
La parte buena de eso es que no te durará mucho la decepción por haber malgastado tu vida.
#9 javi618 *
Si empiezas de joven ahorrando e invirtiendo ese ahorro con cabeza te aseguras salir de la carrera de la rata antes de la jubilación. Pero en este país ahorrar es de primos, e invertir directamente es cosa de fachas. Por no hablar de la educación financiera que se da en los colegios, que es cero.
#5 Borgiano
Se le ve apeano, la verdad
mahuer #8 mahuer
#5 eso es porque hace astrofotografía desde Galicia y siempre está nublado. xD
#10 Borgiano *
#8 Sí, sí, ya nos ha quedado claro que hace astrofotografía, tranquilo, luego pinchamos en el enlace.
#4 fremen11
Claro porque todo el mundo puede permitirse vivir la vida que quieren sin dar palo al agua y porque el que no puede no lo sabe perfectamente.........Dicen que un niño se convierte en hombre cuando es consciente de la muerte, pero es cuando es consciente de que el sistema te obliga y que los únicos que se salen de él son los que tienen pasta o son como los mountain men.......
