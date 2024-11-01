Tensiones Japón - China: Lo que no te cuentan | Jabiertzo  

En este vídeo os hablo de las tensiones que han surgido entre Japón y China en torno a Taiwán debido a declaraciones de Sanae Takaichi, la primera ministra nipona. Comenzamos con un poco de historia para entender mejor qué está pasando. A menudo se tiende a explicar la situación de Taiwan con la guerra civil china como clave de fondo, pero menos conocida ocupación japonesa ofrece un contexto histórico que permite comprender mejor la reacción por parte de los chinos.