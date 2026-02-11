Tenemos que mirar directamente a la cara en lo que nos hemos convertido [Eng]

El 4 de octubre, Marimar Martínez, asistente de maestra en una escuela Montessori, conducía por Chicago cuando vio a agentes federales de inmigración patrullando. Había empezado a tocar la bocina para advertir a sus vecinos de su presencia cuando chocó contra un vehículo de la Patrulla Fronteriza. Momentos después, el agente en el vehículo, Charles Exum, disparó varias veces contra el coche de Martínez, impactándola repetidamente. (Más tarde, Exum presumiría ante sus colegas de que había "disparado cinco balas y que ella tenía siete agujeros").
| etiquetas: ee.uu. , jamelle bouie , ice , nyt