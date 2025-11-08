edición general
2 meneos
5 clics

El temporal se ceba con Mallorca y Menorca: se podrán superar los 100 litros por metro cuadrado en 12 horas

La AEMET advierte que es posible que se produzcan inundaciones o alguna crecida de cauces en el archipiélago

| etiquetas: clima , mallorca , menorca
1 1 0 K 25 actualidad
2 comentarios
1 1 0 K 25 actualidad
Connect #1 Connect
Entonces no se ceba. Podria! cebarse.
0 K 12
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
#1 Ya se ha cebado estos días, da alerta naranja, inundaciones, pero eh, cuidao con que conjugación usas, no vaya a ser que yo que sé
0 K 20

menéame