Temor por tribu Mashco Piro: salen de aislamiento por tala  

Los Mashco Piro, sin inmunidad a enfermedades comunes, enfrentan un riesgo mortal. Estos encuentros inusuales coinciden con la construcción de un puente por parte de una empresa maderera, una obra que facilitaría significativamente el acceso de forasteros al territorio ancestral de la tribu. Según Survival International, una organización dedicada a la defensa de los pueblos indígenas, esta infraestructura podría aumentar drásticamente los riesgos de transmisión de enfermedades y la posibilidad de conflictos, que anteriormente han eliminado a o