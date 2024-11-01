Temisón de Laodicea, el médico griego que sobrevivió a una infección de rabia y cuyos discípulos asistieron a los primeros emperadores romanos

No hubo algo parecido a una teoría microbiana hasta que la desarrolló un célebre médico griego que sobrevivió a una infección de rabia y fue el primero en el uso terapéutico de sanguijuelas. Ese hombre se llamaba Temisón de Laodicea y se le considera el fundador de la escuela metódica de medicina, que consideraba que todo proceso patológico tenía su origen en la dilatación o contracción de los sistemas que componen el cuerpo humano.