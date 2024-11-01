edición general
5 meneos
24 clics
Temisón de Laodicea, el médico griego que sobrevivió a una infección de rabia y cuyos discípulos asistieron a los primeros emperadores romanos

Temisón de Laodicea, el médico griego que sobrevivió a una infección de rabia y cuyos discípulos asistieron a los primeros emperadores romanos

No hubo algo parecido a una teoría microbiana hasta que la desarrolló un célebre médico griego que sobrevivió a una infección de rabia y fue el primero en el uso terapéutico de sanguijuelas. Ese hombre se llamaba Temisón de Laodicea y se le considera el fundador de la escuela metódica de medicina, que consideraba que todo proceso patológico tenía su origen en la dilatación o contracción de los sistemas que componen el cuerpo humano.

| etiquetas: temisón de laodicea , medicina , roma , grecia
4 1 0 K 55 cultura
3 comentarios
4 1 0 K 55 cultura
#1 concentrado
Eso de que sobrevivió a una infección de rabia lo pongo en duda.
0 K 20
ehizabai #3 ehizabai *
#1 y #2 hay constancia de 7 personas que ha sobrevivido a la rabia en tiempos modernos. No es completamente imposible que haya habido más en la historia.
es.wikipedia.org/wiki/Rabia
es.wikipedia.org/wiki/Jeanna_Giese
0 K 10
#2 bibubibu
¿Y cómo se sabe que sobrevivió a la rabia?, porque incluso hoy en día, es imposible sobrevivir a ella.
0 K 7

menéame